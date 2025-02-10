На самом ли деле женщин привлекают "плохие парни"

Специалисты Университета Эдинбурга выяснили, что нарциссизм, манипулятивность и бесчувственность не делают человека более привлекательным в глазах потенциальных партнеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Personality, исследование показало, что высокий уровень так называемых темных черт личности не делает человека более привлекательным. Напротив, потенциальные партнеры чаще предпочитали людей с низкими показателями таких качеств, особенно для долгосрочных отношений.

Согласно данным издания, было проведено два эксперимента. В первом исследовании приняли участие 475 человек, которых попросили оценить привлекательность гипотетических партнеров. Участникам показывали фотографии из Чикагской базы лиц, сопровождаемые описаниями поведения, отражающими низкий, средний или высокий уровень темных черт личности.

Во втором эксперименте приняли участие 794 человек. В данном случае порядок демонстрации лиц был случайным, чтобы исключить влияние внешности на оценки. В каждом случае испытуемые оценивали привлекательность гипотетических партнеров как для краткосрочных, так и для долгосрочных отношений.

Выяснилось, что в краткосрочных отношениях участники, независимо от их предпочтений, чаще выбирали партнеров с низким уровнем темных черт. При этом в долгосрочных отношениях привлекательность людей с низким уровнем таких черт была еще выше.

Эксперты пришли к выводу, что в реальной жизни восприятие привлекательности включает множество факторов, включая взаимодействие и невербальную коммуникацию. Однако, если опираться только на личностные характеристики, "плохие парни" и "роковые женщины" вовсе не обладают особым магнетизмом.

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