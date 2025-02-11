В Европе разрешили добавлять в хлеб порошок из личинок

10 февраля вступило в силу разрешение Европейской комиссии использовать в производстве продуктов питания обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок насекомого Tenebrio molitor (большой мучной хрущак, его личинки – мучные черви), сообщает Zakon.kz.

Соответствующая пометка размещена в карточке документа в базе на сайте ЕС. Разрешение пока выдано только французской компании Nutri'Earth.

Еврокомиссия, изучив результаты научных исследований, пришла к выводу, что обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок Tenebrio molitor является безопасным для здоровья продуктом и может быть использован в хлебе, булочках, пирожных, макаронных изделиях, сыре и сырных продуктах, картофельных продуктах, а также во фруктовых и овощных компотах.

Помимо этого, он может выступать альтернативным источником белка. Обработка порошка ультрафиолетом повышает в нем содержание витамина D3, но сам по себе новый продукт не является значительным источником витамина D3.

Европарламент не впервые разрешает использовать продукты из насекомых как альтернативный источник белка. До этого было получено одобрение на использование в этих целях перелетной саранчи, домашнего сверчка и малого мучного червя.

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