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Мир

В Турции ввели новые правила приготовления донеров

Донер, кулинария, кухня, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 07:57 Фото: magnific
В Турции вступили в силу новые стандарты производства мясных продуктов, ужесточающие требования к составу донера, колбасы и фарша, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, уведомление минсельхоза страны о нововведении опубликовано в свежем выпуске государственного вестника Resmi Gazete.

Новый документ запрещает использование наполнителей в ряде популярных продуктов, включая донер, суджук, котлеты, бургеры, фарш, пастырму и кавурму. Для производителей и предприятий установлен переходный период до 31 марта 2027 года.

По новым правилам, донер делится на три категории в зависимости от использованного при приготовлении мяса. Во всех категориях нормирована доля содержания рубленого красного мяса и фарша.

Также введены ограничения по жиру и соли: общая доля жира в донере не может превышать 25%, соли – 2%, а мясного белка должно быть не менее 12%.

При приготовлении донера запрещено использовать в качестве ингредиентов орехи и сыр, протеиновые порошки и гидролизаты белка, за исключением белков молока, йогурта и яиц.

Запрещены и наполнители вроде крахмала и соевых продуктов, а доля крахмала и растительного белка из специй не должна превышать 1%.

Для котлет и бургеров установлен минимальный уровень мясного белка в 10%, ограничения по жиру (25%) и соли (2%). Соевые продукты и протеиновые добавки запрещены, а доля крахмала и растительного белка из хлеба, панировочных сухарей и специй ограничена 5%.

В суджуке общий мясной белок должен быть не менее 15%, доля коллагеновой соединительной ткани – не более 20% от общего мясного белка, а pH - не выше 5,4. Для суджука, прошедшего термическую обработку, эти показатели иные: белок не ниже 13%, коллаген – не более 25%.

Фарш из мяса птицы и смеси на его основе теперь можно выпускать только в замороженном виде. В котлетах и бургерах из птицы белок должен составлять не менее 10%, жир – не более 15%. В донере из птицы жир ограничен 15%, соль – 2%, а белок – не менее 14%.

Отдельные требования касаются этикеток: в частности, в составе продуктов теперь нужно указывать происхождение животного жира, использованного при приготовлении продукта.

Ранее мы описывали рецепт блинов с идеальными пропорциями: простой и беспроигрышный.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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