Продавцов кирпичей с Великой Китайской стены задержала полиция

В КНР задержали пару, которая продавала кирпичи с Великой Китайской стены, сообщает Zakon.kz.

Полицейские города Линьфэнь заметили объявление о продаже кирпичей на одной из платформ электронной коммерции. Как передает Guancha, стоимость одного древнего артефакта составляла 95 юаней. Это чуть более семи тыс. тенге.

Фото: guancha.cn

Правоохранители задержали продавцов. Ими оказались супруги Ван и Чжэн из деревни Бэйчжунхуан. По данным торговой платформы, паре удалось продать более 100 строительных камней. Они собирали кирпичи с участка стены, возведенного в эпоху династии Мин в 1368-1644 годы, которому насчитывается свыше 400 лет. Некоторые покупатели остались довольны приобретенными камнями и хотели купить еще несколько экземпляров.

Великую Китайскую стену построили между III веком до нашей эры и эпохой правления династии Мин для защиты китайских государств от набегов кочевников. Общая протяженность различных участков сооружения превышает 21 тыс. км. В 1987 году объект включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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