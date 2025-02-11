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Мир

В Турции задержали женщину, бросившую годовалого ребенка в море

В Турции задержали женщину, бросившую годовалого ребенка в море, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 18:14 Фото: pixabay
В турецком городе Измир произошел шокирующий инцидент: 30-летняя женщина зашла в воду в районе Бенгилер и оставила там своего маленького сына, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Haberturk.com, очевидцы оперативно отреагировали, вытащив ребенка из моря и передав его медикам. Врачи доставили мальчика в больницу в критическом состоянии.

Женщину задержали на месте происшествия. По предварительным данным, у нее имеются психические расстройства. В настоящее время она находится под стражей, после необходимых процедур ее дело передадут в суд.

Ранее сообщалось о другом инциденте, который произошел в Турции. Россиянка сорвалась со скалы в курортной Анталье, пытаясь сделать удачную фотографию. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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