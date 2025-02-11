В Турции задержали женщину, бросившую годовалого ребенка в море

В турецком городе Измир произошел шокирующий инцидент: 30-летняя женщина зашла в воду в районе Бенгилер и оставила там своего маленького сына, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Haberturk.com, очевидцы оперативно отреагировали, вытащив ребенка из моря и передав его медикам. Врачи доставили мальчика в больницу в критическом состоянии.

Женщину задержали на месте происшествия. По предварительным данным, у нее имеются психические расстройства. В настоящее время она находится под стражей, после необходимых процедур ее дело передадут в суд.

Ранее сообщалось о другом инциденте, который произошел в Турции. Россиянка сорвалась со скалы в курортной Анталье, пытаясь сделать удачную фотографию.