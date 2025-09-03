На видео попало нападение тигра на ветеринара в мексиканском зоопарке

В мексиканском зоопарке Camino Real del Tigre в Мазамитле тигр напал на ветеринара во время планового осмотра, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что ветеринар Алехандра Мора осматривала хищника, когда пациент внезапно напал на нее: схватил за куртку и попытался вонзить клыки в шею.

Отмечается, что спас женщину коллега, который вовремя оттянул тигра. Позже зоопарк выпустил официальное заявление.

"Успокойся, семья! Наш ветеринар Алехандра немного напугалась, но у нее все отлично и она продолжает с любовью заботиться о наших кошачьих", – написали представители зверинца в Instagram.

По мнению пострадавшей, полосатая кошка просто заинтересовалась ее курткой с камуфляжным рисунком и таким образом решила "играть". Ветврач поблагодарила всех за беспокойство и уточнила, что действительно не пострадала.

Представитель зоопарка заверил, что безопасность сотрудников и посетителей остается главным приоритетом.

