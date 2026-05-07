Мир

Предсмертную записку Джеффри Эпштейна рассекретили в США

записка, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 13:09 Фото: United States district judge, southern district of New York
Федеральный судья США рассекретил предполагаемую предсмертную записку, написанную Джеффри Эпштейном, – это первый случай обнародования данного документа, сообщает Zakon.kz.

Записка была обнародована федеральным судьей Нью-Йорка 6 мая 2026 года. Сокамерник Эпштейна в столичном исправительном центре в Нью-Йорке, Николас Тартаглионе, заявил, что обнаружил записку после того, как Эпштейн безуспешно пытался покончить жизнь самоубийством в июле 2019 года – за несколько недель до того, как его в итоге нашли мертвым в тюремной камере.

"Они допрашивали меня месяцами – НИЧЕГО НЕ НАШЛИ!!! Как же здорово иметь возможность самому выбирать время для прощания. Что вы хотите, чтобы я сделал? – разрыдался бы! НЕТ УДОВОЛЬСТВИЯ – ЭТО ТОГО НЕ СТОИТ!!" – гласит в записке.

Записка была рассекречена после того, как на прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, подробно описывающую ее существование, и обратилась в суд в Уайт-Плейнсе, штат Нью-Йорк, с просьбой о ее рассекречивании.

В 2019 году судмедэксперт Нью-Йорка признал смерть Эпштейна самоубийством. Тем не менее тесные связи Эпштейна с влиятельными и богатыми людьми продолжают порождать теории заговора об обстоятельствах его смерти.

Ранее появилась информация о том, что Эпштейн до сих пор жив.

Мухит Турсынали
