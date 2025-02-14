Американка отпраздновала свой 104-й день рождения в тюрьме

На днях 104-летняя жительница Нью-Йорка по имени Лоретта отпраздновала свой день рождения в тюрьме округа Ливингстон, сообщает Zakon.kz.

Долгожительницу, которая является резидентом дома престарелых Эйвон, спросили, что она хочет на свой день рождения. Тогда женщина она ответила, что хочет посмотреть тюрьму изнутри, потому что она никогда раньше не была в тюрьме. О ее мечте узнал местный шериф и организовал экскурсию, передает пресс-служба офиса шерифа на официальной странице в Facebook.

Фото: Facebook/livcosheriffs

Перед ее экскурсией день рождения именинницы отпраздновали кофе и тортом. Там она сказала шерифу, что секрет долгой жизни заключается в том, чтобы не лезть не в свое дело.

Фото: Facebook/livcosheriffs

Именинница примеряла и изучала наручники, побывала в камерах, столовой, на постах охраны, в центре видеонаблюдения.

"Она прекрасно провела время в нашей тюрьме", – сообщили в офисе шерифа.

Фото: Facebook/livcosheriffs

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