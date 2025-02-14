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Мир

"Поцелуй Франции" со вкусом картофеля фри: оригинальную помаду разработали в США

помада со вкусом картофеля фри создала в США, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 21:12 Фото: pixabay
Ко Дню всех влюбленных в США представили помаду со вкусом картофеля фри, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Idaho News 6, комиссия по выращиванию картофеля штата Айдахо создала косметический продукт, имеющий вкус картофеля фри, под названием "Поцелуй Франции".

По словам разработчиков помады, новый бальзам для губ сократит разрыв "между голодом и желанием". При этом на сайте уточняется, что продукт будут раздавать бесплатно, оплатить необходимо только стоимость доставки.

Ранее сообщалось, что в Алматы выбрали главную красавицу страны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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