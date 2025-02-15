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Мир

Супруги из Бразилии установили рекорд по самому долгому браку

Супруги из Бразилии установили рекорд по самому длительному браку, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 06:30 Фото: guinnessworldrecords
105-летний Маноэль Ангелим Дино и 101-летняя Мария де Соуза Дино из Бразилии установили рекорд по самому продолжительному браку. Они женаты уже 84 года и 77 дней, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Маноэль и Мария познакомились в 1936 году, когда работали в сельском хозяйстве своих семей. Маноэль приехал в город Марии, чтобы забрать партию традиционных бразильских сладостей рападурас. Тогда они встретились впервые, но это ни к чему не привело.

Фото: guinnessworldrecords

Отношения будущих супругов начались лишь в 1940-м, когда они случайно встретились вновь. Маноэль позвал Марию на свидание, и уже в том же году дело дошло до свадьбы. Супруги начали жить в доме, который Мануэль возвел собственноручно, и выращивать табак на продажу.

Фото: guinnessworldrecords

За время совместной жизни они родили 13 детей, которые подарили родителям 55 внуков, 54 правнука и 12 праправнуков. На вопрос, в чем секрет долгого брака, Мария отвечает: "Любовь".

Несмотря на то, что Маноэль и Мария находятся в самом продолжительном браке среди ныне живущих, абсолютный рекорд принадлежит канадцам. Дэвид Джейкоб Хиллер и Сара Дэви Хиллер прожили вместе 88 лет и 349 дней до кончины Сары в 1898 году.

Ранее сообщалось, что американка отпраздновала свой 104-й день рождения в тюрьме.

Аксинья Титова
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