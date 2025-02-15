Женщина подала в суд на рабочих, которые съели ее собаку

Накануне Лунного Нового года жительница Китая оставила свою собаку в приюте для домашних животных, чтобы отправиться в отпуск на Мальдивы. Но четырехлетний питомец, испугавшись фейерверков, сбежал из питомника, сообщает Zakon.kz.

Так пес оказался на оживленном шоссе, где его сбила машина. Когда сотрудники дорожной компании обнаружили тело собаки, они забрали его.

По записям с камер наблюдения, после этого двое дорожных рабочих доставили собаку в кафетерий своей компании, где шеф-повар приготовил ее, а затем подал блюдо восьмерым людям.

Владелица собаки, узнав о ее пропаже, объявила награду в размере 7 тыс. долларов за информацию о животном, назвав его "членом семьи".

Дорожная компания принесла официальные извинения, признав, что сотрудники нарушили правила. Приют, где находился питомец, также взял на себя ответственность за инцидент, пообещав сотрудничать со следствием.

Ранее стало известно, что турист утопил собаку в Таиланде и попал в тюрьму.