#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
495.28
518.41
5.44
Мир

Вице-президент США Вэнс раскритиковал политику ЕС на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Вэнс раскритиковал политику ЕС на Мюнхенской конференции, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 10:08 Фото: pixabay
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике политику Европейского Союза, заявив, что основные угрозы для региона связаны не с внешними факторами, а с внутренними процессами, сообщает Zakon.kz.

По его словам, руководство ЕС ограничивает свободу слова, способствует массовой миграции и отказывается от традиционных ценностей, на которых исторически строился континент, пишут немецкие СМИ.

Вэнс также подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, повторив тезис о необходимости сокращения зависимости от США в сфере обороны.

Заявления вице-президента вызвали неоднозначную реакцию среди европейских политиков. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал такую риторику "неприемлемой". Глава дипломатии ЕС Кая Каллас расценила выступление Вэнса как провокационное.

Особенное возмущение у европейских лидеров вызвала его встреча с представителями партии Альтернатива для Германии (АдГ). Американский политик отметил, что остальные партии страны отказались от взаимодействия с этой политической силой.

Украинскому вопросу Вэнс уделил меньше внимания, чем ожидалось. Он заявил, что США введут дополнительные санкции против России в случае отказа Москвы от переговоров.

На конференции также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев готов к "реальным переговорным процессам" в любое время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа про встречу с Владимиром Путиным. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Женщина подала в суд на рабочих, которые съели ее собаку
Мир
08:10, Сегодня
Женщина подала в суд на рабочих, которые съели ее собаку
Европейское космическое агентство впервые разрешило полет на МКС астронавту с инвалидностью
Мир
07:55, Сегодня
Европейское космическое агентство впервые разрешило полет на МКС астронавту с инвалидностью
Супруги из Бразилии установили рекорд по самому долгому браку
Мир
06:30, Сегодня
Супруги из Бразилии установили рекорд по самому долгому браку
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: