Вице-президент США Вэнс раскритиковал политику ЕС на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике политику Европейского Союза, заявив, что основные угрозы для региона связаны не с внешними факторами, а с внутренними процессами, сообщает Zakon.kz.

По его словам, руководство ЕС ограничивает свободу слова, способствует массовой миграции и отказывается от традиционных ценностей, на которых исторически строился континент, пишут немецкие СМИ.



Вэнс также подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, повторив тезис о необходимости сокращения зависимости от США в сфере обороны.

Заявления вице-президента вызвали неоднозначную реакцию среди европейских политиков. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал такую риторику "неприемлемой". Глава дипломатии ЕС Кая Каллас расценила выступление Вэнса как провокационное.

Особенное возмущение у европейских лидеров вызвала его встреча с представителями партии Альтернатива для Германии (АдГ). Американский политик отметил, что остальные партии страны отказались от взаимодействия с этой политической силой.

Украинскому вопросу Вэнс уделил меньше внимания, чем ожидалось. Он заявил, что США введут дополнительные санкции против России в случае отказа Москвы от переговоров.

На конференции также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев готов к "реальным переговорным процессам" в любое время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа про встречу с Владимиром Путиным.

