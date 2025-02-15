Вице-президент США Вэнс раскритиковал политику ЕС на Мюнхенской конференции
По его словам, руководство ЕС ограничивает свободу слова, способствует массовой миграции и отказывается от традиционных ценностей, на которых исторически строился континент, пишут немецкие СМИ.
Вэнс также подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, повторив тезис о необходимости сокращения зависимости от США в сфере обороны.
Заявления вице-президента вызвали неоднозначную реакцию среди европейских политиков. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал такую риторику "неприемлемой". Глава дипломатии ЕС Кая Каллас расценила выступление Вэнса как провокационное.
Особенное возмущение у европейских лидеров вызвала его встреча с представителями партии Альтернатива для Германии (АдГ). Американский политик отметил, что остальные партии страны отказались от взаимодействия с этой политической силой.
Украинскому вопросу Вэнс уделил меньше внимания, чем ожидалось. Он заявил, что США введут дополнительные санкции против России в случае отказа Москвы от переговоров.
На конференции также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев готов к "реальным переговорным процессам" в любое время.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа про встречу с Владимиром Путиным.