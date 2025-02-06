Казахстанцы с 14 мая смогут летать в Дели по доступным ценам

В Министерстве транспорта Казахстана 6 февраля 2025 года заявили о запуске нового маршрута между Астаной и Дели, передает корреспондент Zakon.kz.

Из релиза следует, что министерством продолжается работа по расширению географии полетов и увеличению доли иностранных "низкобюджетных" авиакомпаний на рынке авиаперевозок нашей страны.

"5 февраля авиационные власти Казахстана провели встречу с руководством индийской "низкобюджетной" авиакомпании Indigo при участии представителей международного аэропорта Астаны. С 14 мая 2025 года авиакомпания Indigo планирует открытие нового направления по маршруту Астана – Дели. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321". Пресс-служба МТ РК

В Минтранспорта считают, что открытие прямого рейса между столицами Казахстана и Индии будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между странами и развитию транзитного потенциала страны.

"В целом, в период весенне-летней навигации ожидается увеличение пассажирских рейсов между странами до 24 рейсов в неделю по 5 авиамаршрутам... В настоящее время регулярное авиасообщение выполняется по маршрутам Алматы – Дели (Air Astana – 7 рейсов в неделю, IndiGo – 7 рейса в неделю), Алматы – Гоа, 2 (SCAT – 2), Астана – Гоа, 2 (FlyArystan – 2)", – напомнили в пресс-службе МТ РК.

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29 января 2025 года казахстанским путешественникам озвучили хорошую новость. В Министерстве транспорта РК заявили об открытии прямые авиарейсов из Алматы в Мумбаи.