Шесть человек погибли и 50 пострадали из-за давки на религиозном шествии в Индии

По информации телекомпании NDTV, давка произошла во время ежегодного шествия Лайрай Деви Джатра в храме в Ширгао. Уточняется, что паника внезапно распространилась прямо в ходе религиозной процессии.

По свидетельствам очевидцев, паника среди верующих началась внезапно, что привело к хаотичному движению и последующей давке. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и полиция, которые организовали эвакуацию пострадавших в ближайшие медицинские учреждения.

At least six persons were killed, and several sustained injuries after a stampede broke out during a temple festival in North Goa, officials said on Saturday.



