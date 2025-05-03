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Мир

Шесть человек погибли и 50 пострадали из-за давки на религиозном шествии в Индии

Индия , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 10:04 Фото: Х/SikkimMedia
В результате давки во время религиозного шествия в индийском штате Гоа погибли по меньшей мере шесть человек, еще 50 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации телекомпании NDTV, давка произошла во время ежегодного шествия Лайрай Деви Джатра в храме в Ширгао. Уточняется, что паника внезапно распространилась прямо в ходе религиозной процессии.

"Я лично слежу за ситуацией, чтобы гарантировать принятие всех необходимых мер", – заявил министр Гоа Прамод Савант, комментируя трагедию.

По свидетельствам очевидцев, паника среди верующих началась внезапно, что привело к хаотичному движению и последующей давке. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и полиция, которые организовали эвакуацию пострадавших в ближайшие медицинские учреждения.

Предварительная версия причин трагедии указывает на недостаточные меры безопасности при организации массового мероприятия. Власти начали расследование инцидента, чтобы установить точные обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио выразил поддержку Индии и призвал Пакистан провести расследование после того, как боевики убили 26 человек в спорном регионе Кашмир.

Ситуация вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов, которое случилось 22 апреля 2025 года рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

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Андрей Дюсупов
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