Знаменитый ирландский жокей трагически погиб после падения на скачках

Майкл О'Cалливан, восходящая звезда конного спорта, упал во время скачек в Терлсе (Ирландия) и умер спустя десять дней в больнице от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

Жокей Майкл О'Салливан погиб в возрасте 24 лет из-за травм, полученных при падении с лошади на скачках 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Совета по регулированию скачек Ирландии (IHRB).

Фото: Alan Crowhurst

О'Салливан был в числе трех жокеев, упавших в концовке двухмильного забега в ирландском Терлсе. Его доставили вертолетом в больницу в Корке, где он и умер 16 февраля.

Спортсмен был двукратным победителем одного из крупнейших фестивалей в английском Челтнеме и восходящей звездой конного спорта.

А тем временем на нелегальной золотой шахте в Мали тоже погибли люди.