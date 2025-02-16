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Мир

Знаменитый ирландский жокей трагически погиб после падения на скачках

Ирландский жокей трагически погиб после падения на скачках, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 02:40 Фото: pixabay
Майкл О'Cалливан, восходящая звезда конного спорта, упал во время скачек в Терлсе (Ирландия) и умер спустя десять дней в больнице от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

Жокей Майкл О'Салливан погиб в возрасте 24 лет из-за травм, полученных при падении с лошади на скачках 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Совета по регулированию скачек Ирландии (IHRB).

Фото: Alan Crowhurst

О'Салливан был в числе трех жокеев, упавших в концовке двухмильного забега в ирландском Терлсе. Его доставили вертолетом в больницу в Корке, где он и умер 16 февраля.

Спортсмен был двукратным победителем одного из крупнейших фестивалей в английском Челтнеме и восходящей звездой конного спорта.

А тем временем на нелегальной золотой шахте в Мали тоже погибли люди.

Аксинья Титова
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