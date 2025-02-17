Испуганные слоны затоптали верующих в Индии
Фото: pixabay
Три человека погибли на религиозном фестивале в Индии после того, как испуганные слоны обвалили стену здания у святилища, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала NDTV, трагедия случилась в городе Койиланди. После взрыва петард животные испугались и побежали к зданию. Из-за давки пострадали еще около 20 человек.
Когда слоны врезались в здание, часть его стены рухнула. Так погибли две женщины и мужчина.
Ранее стало известно, что около двух десятков человек стали жертвами давки на вокзале в Индии.
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