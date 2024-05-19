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В Астану прибыл Сергей Лавров

Сергей Лавров прибыл в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 23:59 Фото: wikimedia.org
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, где 20-21 мая примет участие в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Лавров обсудит с коллегами подготовку к саммиту организации (3-4 июля), а также актуальные международные и региональные темы.

"Особое внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития объединения и его адаптации к формированию нового миропорядка. У главы российской дипломатии запланировано несколько двусторонних встреч", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министры подготовят главам государств на утверждение пакет различных документов.

"Согласованные оценки государств – членов ШОС ситуации в мире и тенденций ее развития, а также консолидированные подходы к дальнейшему продвижению разнопланового сотрудничества в рамках организации будут зафиксированы в итоговой политической декларации", – заявили в МИД РФ.

Одним из главных итогов саммита 3-4 июля станет подключение Беларуси к ШОС в качестве полноправного государства – члена объединения.

Очередное заседание совета министров иностранных дел государств – членов ШОС пройдет в столице Казахстана в 21 мая.

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