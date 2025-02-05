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Культура и шоу-бизнес

Лолита обвинила Киркорова в предательстве из-за скандала с Ивлеевой

Лолита обвинила Киркорова в предательстве из-за скандала с Ивлеевой, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 00:35 Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
Певица Лолита Милявская резко высказалась о Филиппе Киркорове на фоне его конфликта с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 5 февраля "Комсомольская правда", она обвинила поп-короля в предательстве коллег и напомнила, что он, как и другие участники вечеринки, провел на ней несколько часов, но впоследствии обвинил в случившемся лишь Ивлееву.

"Киркоров был там так же, как и я, но теперь выставляет себя жертвой. Он предал всех своих собратьев. Посмотрите, как он наклоняется везде, где только можно. У него ресурсы есть только для защиты собственной короны", – заявила Лолита.

Речь идет о скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, прошедшей более года назад. Тогда среди гостей были представители отечественного шоу-бизнеса, а мероприятие вызвало общественный резонанс. Позже Киркоров утверждал, что попал туда случайно, пробыл всего несколько минут, но получил больше всех. В ответ Ивлеева не стала оправдываться, а лишь иронично предложила подарить певцу сережки в виде крысы.

Ранее Киркоров "изгнал" Ивлееву из новогоднего фильма, а она его публично высмеяла. 

Айсулу Омарова
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