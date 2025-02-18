Невесту заразили ВИЧ из-за приданого: в Индии семейный скандал обернулся уголовным делом

В индийском штате Уттаракханд в полицию обратились родственники местной жительницы. Они утверждают, что семья жениха их дочери заразила девушку ВИЧ-инфекцией после того, как девушка не выполнила их требований об увеличении размера приданого, сообщает Zakon.kz.

Отец потерпевшей рассказал изданию The Hindu о том, что после свадьбы новые родственники их дочери со стороны жениха возмутились слишком маленьким, по их мнению, приданым – на торжестве семья девушки передала семье жениха драгоценности и машину. После праздника девушке выдвинули условия, что она должна раздобыть машину побольше, а также передать им несколько сотен тысяч рупий.

Отмечается, что невеста отказалась. Тогда, пишет портал, семья жениха якобы подвергла ее насилию. Отец потерпевшей утверждает, что его дочь избили, а также сделали ей инъекцию ВИЧ-инфицированным шприцем, после чего выгнали из дома.

Как уточняется, через некоторое время девушка почувствовала недомогание. Родители отвезли ее в больницу, где после обследования ей диагностировали вирус иммунодефицита человека.

После этого потерпевшая и ее семья обратились в полицию. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь девушки.

Ранее в Минздраве прокомментировали случай заражения ВИЧ роженицы в Кызылорде.