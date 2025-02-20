Популярный у молодежи бренд обуви похвастался годовой выручкой

Производитель обуви Crocs добился максимального дохода за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Бренд обуви, которую когда-то считали эталоном уродства, отчитался о продажах на 4,1 млрд долларов. Выросли продажи и в рознице, и у оптовиков. А рекордная выручка позволила расплатиться с кредитами и выплатить неплохие дивиденды акционерам.

При этом рост выручки ожидают и в 2025 году, а в целом она непрерывно растет пятый год подряд.

Причинами взрывного роста называют два фактора. Во-первых, пандемию, за которую люди в изоляции полюбили комфортные и расслабляющие сабо. А во-вторых, рост популярности бренда у зумеров. Они просто обожают эту обувь, а также украшения для нее. Также их привлекают крутые коллаборации с другими брендами и селебрити.

Фото: disneystore

"За короткий срок компания стала буквально одним из эталонов маркетинга", – уверенно отмечают специалисты.

А в Великобритании запретили рекламу модного бренда. Дело в том, что модель, рекламирующую джинсы, посчитали излишне худой.