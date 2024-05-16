Французы посчитали сумму выручки от Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет выставил результаты исследований экономистов по Олимпийским играм 2024 года. Летние Игры должны принести в казну Франции от 6,7 до 11,1 млрд евро дохода, сообщает Zakon.kz.

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По прогнозам экспертов в финансовой области, касса бюджета Парижа пополнится в обязательном порядке суммой в размере 8,9 млрд евро. Данные цифры опубликованы в отчете Центра права и экономики спорта (CDES) Университета Лиможа.

Как ожидается, на Олимпиаду-2024 прибудет до 3,1 млн туристов, больше половины из них – французы. По мнению местных властей, гости потратят в Париже около 2,6 млрд евро.





Фото: Instagram/paris2024

Как известно, финансирование Игр-2024 идет из трех сторон. 7 млрд евро поступает от медиаправ, спонсоров, продажи билетов и от частных инвестиций. Далее есть вклад МОК в размере 1,7 млрд долларов. А финансирование французских властей составляет 3 млрд евро.

"Олимпиада-2024 может принести существенные экономические выгоды принимающим сторонам, сохраняя при этом социальную и экологическую ответственность. Это Игры, которые действительно адаптируются к потребностям принимающей страны и времени, в котором мы живем, создавая впечатляющее наследие до церемонии открытия и еще долго после окончания спортивных соревнований". Исполнительный директор Олимпийских игр-2024 Кристоф Дуби

Организаторы парижских соревнований в данный момент делают все возможное, чтобы главные Игры четырехлетия остались в памяти у каждого участника.

Впервые в истории Олимпиады для спортсменов откроют детский сад в Париже. Также во Франции выступит команда беженцев из 36 человек со своей эмблемой.