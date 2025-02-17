#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Финансы

Китайские качели, торговые войны и взлет рынков: итоги недели

монеты карта мира, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 11:01 Фото: pexels
Экономика не дает скучать: США снова размахивают тарифной дубиной, Китай ищет выход из кризиса, а фондовые рынки вопреки этому растут. Казахстан показывает устойчивость, но впереди непростые вызовы, требующие гибкости. Об основных трендах прошедшей недели - в материале Zakon.kz.

Похоже, мировая экономическая система потихоньку адаптируется под непредсказуемую политику новой администрации США, а многие страны готовы даже к ответным мерам. 

Трамп снова рубит с плеча

Дональд Трамп решил вернуть старые-добрые тарифные войны – он отменил исключения из пошлин на сталь и поднял тарифы на импорт алюминия до 25%. Также анонсированы новые тарифы против ЕС, Южной Кореи, Индии, Мексики и Китая. Правда, внедрение ожидается не раньше апреля. JPMorgan предсказывает, что ЕС и Китай не останутся в долгу. Однако рынки вопреки всему пошли вверх, волатильность упала, а доллар немного ослабел.

Фото: investing

Индекс потребительских цен (CPI) подскочил на 0,5 процента MoM и 3,0 процента YoY. Разрыв между краткосрочными и долгосрочными инфляционными ожиданиями самый широкий за два года. Глава ФРС Пауэлл дал понять: "Расслабляться рано", а Morgan Stanley предсказывает всего одно снижение ставки – в июне.

Великобритания: ВВП растет, но расслабляться рано

Британская экономика удивила: 0,9 процента YoY (год к году) против прежних 0,4%. Основные двигатели – услуги и строительство. Финальный квартал 2024 года показал уверенный рост (1,4% YoY), что придает инвесторам надежду на светлое будущее.

Еврозона: у кого праздник, а у кого убытки

Промпроизводство в ЕС в декабре упало на 1,1% MoM (месяц к месяцу), хотя ожидалось - 0,5%. ВВП еврозоны за IV квартал вырос на 0,9% YoY, но картина неоднородная:

  • Испания: + 3,5%
  • Нидерланды: + 1,8%
  • Германия: – 0,2%.

Китай: все сложно, но выход есть

Цены в Китае подросли на 0,5 процента YoY, но индекс цен производителей падает уже 28 месяцев подряд (– 2,3% YoY). Moody’s понизило рейтинг China Vanke (один из крупнейших операторов жилой недвижимости Китая, входит в число 500 крупнейших компаний мира) еще глубже в мусорную зону (Caa1). Власти лихорадочно пытаются закрыть дыру в 6,8 миллиардов долларов.

Япония: ставки готовятся к взлету

Банк Японии, похоже, наконец-то повысит ставки во второй половине года. Доходность 10-летних облигаций достигла 1,3% – максимум с 2011 года. Напомним, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставил в 2024 году Казахстану заем на сумму 52,7 млрд иен (примерно 340 млн долларов) со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года. 

Фондовые рынки: парадоксальный оптимизм

Американские биржи пошли в рост: Nasdaq Composite (2,58%) близок к рекордам. STOXX Europe 600 тоже взлетел (1,78%) – это надежды на урегулирование конфликта в Украине. В Азии также зеленые свечи: Nikkei 225 - 0,93%, CSI 300  – 1,19%.

Нефть марки Brent торгуется по 74,7 доллара 

Мирные переговоры могут привести к избытку нефти, к тому же ожидается расширение казахстанского месторождения Тенгиз. При этом правительство РК подтверждает, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+, включая механизм компенсации.

Фото: investing

Параллельно с этим и золото окрепло в цене: стоимость фьючерсов на золото повысилась на 0,58 процента, достигнув 2 914 доллара за унцию на 9 утра по времени Астаны.

Казахстан: экономика в режиме адаптации

Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) за январь 2025 года к январю 2024 года составил 104,5 процента, что свидетельствует о продолжающемся росте экономики. Основные драйверы – транспорт, строительство и торговля.

Цены на жилье остаются стабильными: на первичном рынке изменений нет, а на вторичном – рост на 2,1% MoM. Однако снижение количества сделок купли-продажи на 38,2% указывает на возможное охлаждение спроса.

Средняя заработная плата достигла 434 982 тенге, а медианная – 308 717 тенге. При этом инфляционное давление сохраняется, что может повлиять на реальную покупательную способность населения.

Курс USD/KZT снизился до 495,28, что объясняется крупными налоговыми платежами и динамикой курса рубля. 

Ранее мы рассказали о сложных играх на мировом рынке нефти, где Казахстан, Россия и ОПЕК+ находятся в поисках баланса.

Андрей Валентинов
Поделиться новостью
Читайте также
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 февраля
Финансы
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 февраля
Пособия-2025: сколько многодетных казахстанцев и награжденных матерей получили увеличенные выплаты
Финансы
10:31, Сегодня
Пособия-2025: сколько многодетных казахстанцев и награжденных матерей получили увеличенные выплаты
Казахстанцы стали зарабатывать больше: как изменились средние показатели по зарплатам
Финансы
17:25, 14 февраля 2025
Казахстанцы стали зарабатывать больше: как изменились средние показатели по зарплатам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: