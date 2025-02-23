Житель Алжира совершил "холодный" теракт во Франции

22 февраля в районе 16:00 житель Алжира с холодным оружием напал на людей в Мюлузе (Франция), недалеко от границы с Германией, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, во Франции арестовали 37-летнего алжирца. Его подозревают в убийстве одного человека. Погибший пытался остановить нападавшего, защищая других. Еще двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

По словам местного прокурора Николаса Хайца, 37-летний мужчина находится в списке лиц, подозреваемых в совершении террористических актов.

Список, называемый FSPRT, включает данные различных органов власти о людях, чтобы предотвратить "террористическую" радикализацию. Он был запущен в 2015 году после смертоносных атак на офисы сатирического журнала Charlie Hebdo и еврейский супермаркет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что это, "вне всякого сомнения", был "террористический акт".

Ранее сообщалось, что террористы создали новый сайт с предупреждениями об атаках в Европе.