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Мир

Житель Алжира совершил "холодный" теракт во Франции

Житель Алжира совершил терракт во Франции , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 08:18 Фото: pixabay
22 февраля в районе 16:00 житель Алжира с холодным оружием напал на людей в Мюлузе (Франция), недалеко от границы с Германией, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, во Франции арестовали 37-летнего алжирца. Его подозревают в убийстве одного человека. Погибший пытался остановить нападавшего, защищая других. Еще двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

По словам местного прокурора Николаса Хайца, 37-летний мужчина находится в списке лиц, подозреваемых в совершении террористических актов.

Список, называемый FSPRT, включает данные различных органов власти о людях, чтобы предотвратить "террористическую" радикализацию. Он был запущен в 2015 году после смертоносных атак на офисы сатирического журнала Charlie Hebdo и еврейский супермаркет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что это, "вне всякого сомнения", был "террористический акт".

Ранее сообщалось, что террористы создали новый сайт с предупреждениями об атаках в Европе.

Аксинья Титова
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