Парламентские выборы в Германии: Олаф Шольц признал поражение

На досрочных парламентских выборах в Германии лидирует блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца, сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на экзит-полы от 23 февраля, передает Zakon.kz.

По данным ARD, за консерваторов проголосовали 29% избирателей, по информации ZDF – 28,5%.

На втором месте впервые в послевоенной истории ФРГ оказалась ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набравшая от 19,5% до 20% голосов.

В парламент, согласно экзит-полам, также проходят:

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем – 16–16,5%;

Партия "Зеленые" – 12–13,5%;

Левая партия – 8,5–9%.

По данным ZDF, левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) получили по 5% голосов. Однако ARD сообщает, что у этих партий менее 5%, а значит, их прохождение в парламент остается под вопросом.



Явка на выборах составила 83%, передает ZDF.

Канцлер Олаф Шольц признал поражение СДПГ и поздравил Фридриха Мерца с победой.

Так как ни одна партия не получила абсолютного большинства, канцлером станет лидер победившей партии, который сформирует коалиционное правительство. Вечером 23 февраля главы ведущих партий проведут совместное интервью, чтобы обсудить возможные варианты коалиции.

Выборы стали крахом для СДПГ – партия показала худший результат за всю свою историю, а АдГ удвоила поддержку по сравнению с выборами 2021 года.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы в бундестаг проходят в Германии.

