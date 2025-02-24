Президентские выборы в Южной Корее ожидают в мае 2025 года
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В Южной Корее досрочные выборы президента ожидают ориентировочно в мае текущего года, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Yonhap news, в Южной Корее продолжают обсуждать ближайшее будущее внутриполитической ситуации в стране. Главными на политической повестке дня остаются три вопроса.
- Когда будет вынесено итоговое решение Конституционного суда по импичменту?
- Какое это будет решение – одобрить или отменить импичмент?
- Если импичмент одобрят, то когда ожидать досрочных выборов президента?
Эксперты считают, что если суд поддержит импичмент, то в стране досрочные выборы пройдут уже в мае. Обе политические силы готовятся к возможному сценарию.
К примеру, правящая партия делает ставку на мобилизацию консервативного электората. Оппозиция ведет агрессивную кампанию за смену власти.
"В любом случае предстоящие недели обещают быть насыщенными на политические события", – говорится в публикации.
А 15 февраля комиссия по защите личной информации Южной Кореи приостановила действие чат-бота DeepSeek.
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