Президентские выборы в Южной Корее ожидают в мае 2025 года

В Южной Корее досрочные выборы президента ожидают ориентировочно в мае текущего года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Yonhap news, в Южной Корее продолжают обсуждать ближайшее будущее внутриполитической ситуации в стране. Главными на политической повестке дня остаются три вопроса.

Когда будет вынесено итоговое решение Конституционного суда по импичменту? Какое это будет решение – одобрить или отменить импичмент? Если импичмент одобрят, то когда ожидать досрочных выборов президента?

Эксперты считают, что если суд поддержит импичмент, то в стране досрочные выборы пройдут уже в мае. Обе политические силы готовятся к возможному сценарию.

К примеру, правящая партия делает ставку на мобилизацию консервативного электората. Оппозиция ведет агрессивную кампанию за смену власти.

"В любом случае предстоящие недели обещают быть насыщенными на политические события", – говорится в публикации.

А 15 февраля комиссия по защите личной информации Южной Кореи приостановила действие чат-бота DeepSeek.