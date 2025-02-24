Суровый приговор вынесли в Турции 18-летней россиянке, бросившей новорожденного в аэропорту

В Турции суд огласил приговор россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, сообщает Zakon.kz.

По данным корреспондента РИА Новости, она приговорена к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.

Юристы со стороны защиты ребенка от турецкого Министерства по делам семьи потребовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она намеренно зашла в туалет для инвалидов, где запланировала оставить ребенка. Елена же заявила, что он был ближайшим в аэропорту на тот момент, и злого умысла у нее не было.

Мать девушки настаивает на версии о том, что они с дочерью не знали о беременности. И теперь хотят вернуться в Россию с оставленной ранее в аэропорту новорожденной, которую Бурнашкина назвала Николь. Вопрос о судьбе младенца решат отдельно.

В октябре 2024 года осужденная оставила младенца в аэропорту Антальи. Екатерина и ее мать, которую тоже задержали, пытались вылететь в Россию. В итоге мать девушки суд оправдал.