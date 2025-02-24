#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.47
525.83
5.68
Мир

Суровый приговор вынесли в Турции 18-летней россиянке, бросившей новорожденного в аэропорту

В Турции осудили россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 14:26 Фото: pxhere
В Турции суд огласил приговор россиянке Екатерине Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, сообщает Zakon.kz.

По данным корреспондента РИА Новости, она приговорена к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.

Юристы со стороны защиты ребенка от турецкого Министерства по делам семьи потребовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она намеренно зашла в туалет для инвалидов, где запланировала оставить ребенка. Елена же заявила, что он был ближайшим в аэропорту на тот момент, и злого умысла у нее не было.

Мать девушки настаивает на версии о том, что они с дочерью не знали о беременности. И теперь хотят вернуться в Россию с оставленной ранее в аэропорту новорожденной, которую Бурнашкина назвала Николь. Вопрос о судьбе младенца решат отдельно.

В октябре 2024 года осужденная оставила младенца в аэропорту Антальи. Екатерина и ее мать, которую тоже задержали, пытались вылететь в Россию. В итоге мать девушки суд оправдал.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Совбез ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине
Мир
15:28, Сегодня
Совбез ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине
Российский космонавт запечатлел крупнейшего ледяного "монстра" в мире
Мир
14:04, Сегодня
Российский космонавт запечатлел крупнейшего ледяного "монстра" в мире
Телесные наказания для учеников придумали в китайской школе
Мир
08:44, Сегодня
Телесные наказания для учеников придумали в китайской школе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: