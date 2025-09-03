Около 70 человек обвинили в колдовстве и казнили на корабле по пути в Европу

При попытке добраться до Канарских островов на корабле жестоко казнили около 70 мигрантов из Африки, обвинив их в колдовстве, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Mirror, судно сломалось и стало дрейфовать примерно в 400 км от цели назначения. По предварительным данным, корабль был перегружен, он перевозил 320 человек.

Выжившие утверждают, что некоторых мигрантов расстреляли и выбросили за борт в Атлантический океан. Некоторые иностранными СМИ пишут, что расправу над попутчиками пассажиры устроили из-за нехватки воды и голода. Погибших обвинили в воровстве воды и колдовстве.

Уточняется, что от 20 до 30 мигрантов находятся под следствием по подозрению в совершении убийств. В настоящее время они находятся в центрах для беженцев.

Известно, что судно дрейфовало более недели, прежде чем их спасла испанская береговая охрана.

