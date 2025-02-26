"Мисс Европа-2025" стала участница из России
Фото: Instagram/yuliiapavlikova
В ливанском Бейруте россиянка Юлия Павликова победила в финале конкурсе красоты "Мисс Европа-2025", сообщает Zakon.kz.
Второе место заняла участница из Украины, а третье место досталось претендентке из Болгарии.
"Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины. Этот момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале", – написала обладательница короны и титула Юлия Павликова в праздничном посте на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/yuliiapavlikova
Титул и корону второй год подряд забирает представительница России. В прошлом году самой красивой девушкой Европы признали Розу Гадиеву из Татарстана.
Недавно чиновница из Таиланда и известная модель Наоми Кэмпбелл обсудили проведение конкурса красоты.