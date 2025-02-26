В конкурсе красоты "Мисс Европа-2025" победила участница из России

В ливанском Бейруте россиянка Юлия Павликова победила в финале конкурсе красоты "Мисс Европа-2025", сообщает Zakon.kz.

Второе место заняла участница из Украины, а третье место досталось претендентке из Болгарии.

"Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины. Этот момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале", – написала обладательница короны и титула Юлия Павликова в праздничном посте на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/yuliiapavlikova

Титул и корону второй год подряд забирает представительница России. В прошлом году самой красивой девушкой Европы признали Розу Гадиеву из Татарстана.

Недавно чиновница из Таиланда и известная модель Наоми Кэмпбелл обсудили проведение конкурса красоты.