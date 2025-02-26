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Мир

В конкурсе красоты "Мисс Европа-2025" победила участница из России

Мисс Европа-2025, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 08:31 Фото: Instagram/yuliiapavlikova
В ливанском Бейруте россиянка Юлия Павликова победила в финале конкурсе красоты "Мисс Европа-2025", сообщает Zakon.kz.

Второе место заняла участница из Украины, а третье место досталось претендентке из Болгарии.

"Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины. Этот момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале", – написала обладательница короны и титула Юлия Павликова в праздничном посте на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/yuliiapavlikova

Титул и корону второй год подряд забирает представительница России. В прошлом году самой красивой девушкой Европы признали Розу Гадиеву из Татарстана.

Недавно чиновница из Таиланда и известная модель Наоми Кэмпбелл обсудили проведение конкурса красоты.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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