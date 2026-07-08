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Мир

Нападение в немецкой школе: несколько человек получили ранения

Несколько человек ранены при нападении в немецкой школе, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 18:11 Фото: magnific.com
В немецком городе Шонгау (Верхняя Бавария) несколько человек получили ранения в результате предполагаемого нападения на гимназию. Как рассказали в полиции, подозреваемый был задержан вскоре после инцидента, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации портала Salzburger Nachrichten, число пострадавших остается в пределах однозначного числа – менее десяти человек. Правоохранители рассматривают версию нападения по сценарию массового насилия, однако точные обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Жителей попросили не приближаться к месту происшествия. Для родителей и родственников учеников власти организовали пункт помощи в здании пожарной части. На месте продолжают работать многочисленные подразделения полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на соседку с младенцем и ранил его.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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