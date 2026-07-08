Нападение в немецкой школе: несколько человек получили ранения

В немецком городе Шонгау (Верхняя Бавария) несколько человек получили ранения в результате предполагаемого нападения на гимназию. Как рассказали в полиции, подозреваемый был задержан вскоре после инцидента, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации портала Salzburger Nachrichten, число пострадавших остается в пределах однозначного числа – менее десяти человек. Правоохранители рассматривают версию нападения по сценарию массового насилия, однако точные обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Жителей попросили не приближаться к месту происшествия. Для родителей и родственников учеников власти организовали пункт помощи в здании пожарной части. На месте продолжают работать многочисленные подразделения полиции.

An einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein mutmaßlicher Täter nach dem Vorfall am Welfen-Gymnasium festgenommen. https://t.co/WhzgAeRc14 pic.twitter.com/EKeFxDnbt9 — NIUS (@niusde_) July 8, 2026

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на соседку с младенцем и ранил его.