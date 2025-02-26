Король Великобритании собрал финики для ифтара: их отправят в больницы Лондона

В пресс-службе Букингемского дворца поделились трогательными кадрами того, как Чарльз III вместе с королевой Камиллой помогают упаковать ящики для пожертвований на Карнаби-стрит в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Чета посетила мероприятие, посвященное началу священного месяца Рамазан. Король встретился с ведущими британскими мусульманами. Затем вместе с супругой направился на кухню, чтобы упаковывать коробки для благотворительной организации, помогающей семьям.

Затем пара складывала финики в бумажные пакеты, которые будут отправлены в городские больницы для ифтара.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана призвало предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания в связи со священным месяцем Рамазан.

В Казахстане в 2025 году месяц Рамазан начнется 1 марта. А ночь с 26 на 27 марта – священная Ночь предопределения. 30 марта – праздник Ораза-айт.