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Мир

Король Великобритании собрал финики для ифтара: их отправят в больницы Лондона

Великобритания, Чарльз, король Англии , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 01:43 Фото: Instagram/theroyalfamily
В пресс-службе Букингемского дворца поделились трогательными кадрами того, как Чарльз III вместе с королевой Камиллой помогают упаковать ящики для пожертвований на Карнаби-стрит в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Чета посетила мероприятие, посвященное началу священного месяца Рамазан. Король встретился с ведущими британскими мусульманами. Затем вместе с супругой направился на кухню, чтобы упаковывать коробки для благотворительной организации, помогающей семьям.

Затем пара складывала финики в бумажные пакеты, которые будут отправлены в городские больницы для ифтара.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана призвало предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания в связи со священным месяцем Рамазан.

В Казахстане в 2025 году месяц Рамазан начнется 1 марта. А ночь с 26 на 27 марта – священная Ночь предопределения. 30 марта – праздник Ораза-айт.

Андрей Дюсупов
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