Мир

Подозреваемого в кибератаке на европейские аэропорты задержали в Великобритании

Аэропорты, происшествия, Великобритания, хакерская атака , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 20:23 Фото: pixabay
На юге Англии был арестован 40-летний мужчина по подозрению в кибератаке, которая в последние дни нарушила работу нескольких европейских аэропортов , в том числе лондонского Хитроу, сообщает Zakon.kz.

По данным национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, подозреваемый был задержан в Западном Сассексе во вторник по подозрению в преступлениях, связанных с неправомерным использованием компьютеров. Однако в конечном итоге мужчину освободили под залог.

Между тем расследование продолжается.

Как поясняет The Guardian, начиная с вечера пятницы и до конца выходных в аэропортах Берлина, Брюсселя и Лондона наблюдались сбои в работе электронных систем, из-за которых регистрация была парализована, а сотрудникам авиакомпаний пришлось прибегать к таким мерам, как рукописное заполнение посадочных талонов или использование резервных ноутбуков.

Кибератака затронула программное обеспечение, помогающее пассажирам регистрироваться на рейс, печатать посадочные талоны и багажные бирки, а также отправлять багаж.

Ранее курьезный случай произошел в аэропорту Аяччо на Корсике. Его единственный диспетчер уснул во время смены, из-за чего самолет авиакомпании Air Corsica, следовавший из Парижа, вынужден был кружить над Средиземным морем в ожидании разрешения на посадку.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
