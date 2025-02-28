Акулы растерзали российского туриста на Филиппинах, его друг погиб рядом

На Филиппинах, к югу от Манилы двоих туристов унесло сильным подводным течением, в итоге они погибли. Предполагается, что один из них утонул, а на другого напали акулы, сообщает Zakon.kz.

Командующий филиппинской береговой охраной капитан Эйрланд Лапитан 28 февраля сообщил, что четверо российских туристов прибыли на лодке в воды острова Верде с филиппинским инструктором по дайвингу. Во время погружения пятерых унесло сильным подводным течением, пишет abcNEWS.

Двое россиян сумели всплыть вместе с инструктором, но двое других, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести.

Инструктор по дайвингу и другие водолазы вместе с сотрудниками филиппинской береговой охраны немедленно начали поиски. Через час Мелехова нашли без сознания в море, в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть.

"Другой российский дайвер был найден после нападения акул. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него", – рассказал Лапитан.

Расследование продолжается. Береговая охрана встретится с представителями провинции, чтобы обсудить предотвращение подобных смертельных инцидентов на острове Верде и в других местах для дайвинга.

Ранее дайверу во время погружения у Багамских островов удалось запечатлеть, что может увидеть человек, которого кусает акула.