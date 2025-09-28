Подводное плавание для туриста в Коста-Рике обернулось нападением акулы

У необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула напала на туриста из Мексики, который занимался подводным плаванием, сообащает Zakon.kz.

По данным Diario Extra, хищница укусила его за голову, повредив дайверу лицо и область роста волос. Рыба прокусила и его водолазное снаряжение, в том числе кислородный шланг. Однако мужчина смог самостоятельно подняться на поверхность и позвать на помощь.

Как уточняется, сотрудники экстренных служб остановили кровотечение и подготовили туриста к эвакуации. Его на лодке доставят в Пунтаренас, второй по величине город страны. Транспортировка займет от 36 до 40 часов.

