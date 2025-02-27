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Наука и технологии

Дайверы показали, что видит человек, укушенный акулой

Дайверы показали, что может увидеть человек, укушенный акулой, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 07:52 Фото: pixabay
Во время погружения у Багамских островов дайвер Андреа Рамос Насименто запечатлел, что может увидеть человек, которого кусает акула, сообщает Zakon.kz.

Рамос кормил тигровых акул, когда любопытная особь решила полакомиться его камерой Insta360 X4.

С помощью 360-градусных камер можно выбирать разные углы съемки, поэтому, когда акула проглотила устройство, камера вращалась так, что зрители смогли увидеть группу дайверов, заглядывающих в ее пасть.

Ранее туристка тоже хотела сделать оригинальную фотографию на Карибах, но потеряла из-за этого обе руки.

Аксинья Титова
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