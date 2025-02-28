Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах

Президент США Дональд Трамп ожидал президента Украины на крыльце, начав разговор с шутки, что Владимир Зеленский "приоделся" перед переговорами, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Штатами средства на военную помощь для Украины.

"Мы собираемся использовать редкоземельные металлы во всех наших делах, включая искусственный интеллект и оружие", – заявил Трамп.

Он также отметил, что сделка по редкоземельным металлам "очень справедливая".

"Мы достигнем большого соглашения, Украина больше не вернется к войне", – заявил Трамп во время встречи.

Трамп назвал свои переговоры с Путиным "превосходными", отметив, что стороны приступили к обсуждению параметров будущего соглашения по Украине.

Президент США также сделал несколько интересных заявлений:

"Мы продолжаем отправлять оружие в Украину. Надеюсь, нам не придется отправлять много".

"Мы все ждем быстрого окончания этой войны, мы не говорим о гарантиях безопасности".

"Всегда нужно идти на компромиссы и, безусловно, Зеленскому придется идти на компромиссы".

"Пора прекращать конфликт, Россия этого хочет".

"Мы никогда не примем режима остановки огня. Россия его нарушит", – заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что сделка по редкоземельным металлам – "это еще не все".

Зеленский также призвал США дать гарантии Великобритании и Франции для введения миротворцев, подтвердив, что без американских гарантий европейцы не хотят вводить войска в Украину.

Ранее Зеленский заявил, что откажется от поста президента в обмен на мир и членство в НАТО.