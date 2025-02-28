Разговор Трампа и Зеленского проходит на повышенных тонах
Фото: president.gov.ua
Беседа лидеров США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме периодически переходит в ожесточенный спор, сообщает Zakon.kz.
Дональд Трамп:
- Киев идет на сделку или выходит из нее.
- Вы не имеете права нам ничего диктовать. Вы теперь не в очень выгодной позиции.
- Зеленский играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать Третью мировую войну.
- У Киева нет козырей в переговорах с Вашингтоном. Ваши проблемы начинаются прямо сейчас.
Владимир Зеленский:
- Я не приехал сюда играть в карты, – в ответ на заявление Трампа о том, что у Украины "нет карт на руках".
- Никто не хочет остановить войну так, как Украина.
- Это не война между США и Россией, это война России против Украины, именно эти стороны должны сесть за стол переговоров – и тогда США, как сильнейший партнер, может присоединиться.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах.
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