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Мир

Разговор Трампа и Зеленского проходит на повышенных тонах

разговор Трампа и Зеленского проходит на повышенных тонах, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 22:50 Фото: president.gov.ua
Беседа лидеров США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме периодически переходит в ожесточенный спор, сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп:

  • Киев идет на сделку или выходит из нее.
  • Вы не имеете права нам ничего диктовать. Вы теперь не в очень выгодной позиции.
  • Зеленский играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать Третью мировую войну.
  • У Киева нет козырей в переговорах с Вашингтоном. Ваши проблемы начинаются прямо сейчас.

Владимир Зеленский:

  • Я не приехал сюда играть в карты, – в ответ на заявление Трампа о том, что у Украины "нет карт на руках".
  • Никто не хочет остановить войну так, как Украина.
  • Это не война между США и Россией, это война России против Украины, именно эти стороны должны сесть за стол переговоров – и тогда США, как сильнейший партнер, может присоединиться.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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