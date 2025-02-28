Американский сенатор Грэм заявил, что "усомнился" в Зеленском
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил после переговоров в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский должен либо изменить свое поведение, либо уйти или оставить кого-то вместо себя, сообщает Zakon.kz.
Его слова процитировал телеканал Fox News:
"Мой вопрос в том, можно ли Зеленского реабилитировать в глазах американцев. То, что все увидели, заставило даже меня, сторонника Украины, усомниться в нем как в партнере", – отметил Грэм.
Американский сенатор призвал украинского лидера извиниться перед Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме.
Ранее сам Дональд Трамп высказался о встрече с президентом Украины. Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Их разговор прошел на повышенных тонах.
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