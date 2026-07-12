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Мир

Умер американский сенатор Линдси Грэм

Линдси Грэм, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 11:46 Фото: wikipedia
Многолетний сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм скончался вечером 11 июля 2026 года в возрасте 71 года, сообщает Zakon.kz.

О смерти официально сообщил его офис, а затем информацию подтвердили ведущие международные СМИ.

Согласно официальному заявлению, причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья политика поблагодарила за слова поддержки и попросила уважать право на частную жизнь в этот тяжелый период.

Грэм начал политическую карьеру в Конгрессе в 1995 году, а с 2003 года представлял Южную Каролину в Сенате США. В последние годы он был одним из наиболее влиятельных республиканцев и близким союзником президента Дональда Трампа, хотя по отдельным вопросам внешней политики их позиции расходились.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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