"Масленица по-казахски" покоряет соцсети
Так, в Казнете обрело большую популярность видео, в кадре которого мужчина за накрытым столом раскладывает блин и кладет в него три кусочка мяса.
Затем проговаривает: "Я, как казах, четыре возьму".
Завернув конину в блин, он заявляет: "С праздником! С Масленицей!"
Голос за кадром добавляет фразу, которую часто можно услышать в эти дни в Казахстане: "Масленица құтты болсын!"
Видео моментально разлетелось по Казнету, собрав лишь положительные отзывы и поздравления. Комментаторы с гордостью отмечают, что рады жить в такой дружной стране.
- Дома всегда отмечаем все наши национальные праздники. Дружим со всеми и это радует, объединяет. Чувство надежности и поддержки ощущается!
- Хорошая идея, еще корейскую морковку сверху и полный интернационал будет.
- Русские казахи и казахские русские. Поэтому у нас мир! Общая культура, общая кухня.
- Я бы от такого блина не отказалась.
- Вот такой Казахстан я люблю.
- А какой вкусный блин! С Масленицей, дорогие казахстанцы.
- Желаю мира нашей стране, дружбы и согласия.
- Поэтому нас и называют дружественный, гостеприимный, многонациональный Казахстан!
- Классная казахская Масленица! Так же сделаю, құтты болсын! Рахмет!
- Самый вкусный блин, наш казахстанский.
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