"Масленица по-казахски" покоряет соцсети

С 24 февраля 2025 года отмечается праздник Масленица. Он продлится по 2 марта. А пока казахстанцы делятся оригинальными рецептами в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, в Казнете обрело большую популярность видео, в кадре которого мужчина за накрытым столом раскладывает блин и кладет в него три кусочка мяса.

Затем проговаривает: "Я, как казах, четыре возьму".

Завернув конину в блин, он заявляет: "С праздником! С Масленицей!"

Голос за кадром добавляет фразу, которую часто можно услышать в эти дни в Казахстане: "Масленица құтты болсын!"

Видео моментально разлетелось по Казнету, собрав лишь положительные отзывы и поздравления. Комментаторы с гордостью отмечают, что рады жить в такой дружной стране.

Дома всегда отмечаем все наши национальные праздники. Дружим со всеми и это радует, объединяет. Чувство надежности и поддержки ощущается!

Хорошая идея, еще корейскую морковку сверху и полный интернационал будет.

Русские казахи и казахские русские. Поэтому у нас мир! Общая культура, общая кухня.

Я бы от такого блина не отказалась.

Вот такой Казахстан я люблю.

А какой вкусный блин! С Масленицей, дорогие казахстанцы.

Желаю мира нашей стране, дружбы и согласия.

Поэтому нас и называют дружественный, гостеприимный, многонациональный Казахстан!

Классная казахская Масленица! Так же сделаю, құтты болсын! Рахмет!

Самый вкусный блин, наш казахстанский.

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