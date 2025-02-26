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Общество

"Масленица по-казахски" покоряет соцсети

Масленица құтты болсын Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 10:56 Фото: pexels
С 24 февраля 2025 года отмечается праздник Масленица. Он продлится по 2 марта. А пока казахстанцы делятся оригинальными рецептами в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, в Казнете обрело большую популярность видео, в кадре которого мужчина за накрытым столом раскладывает блин и кладет в него три кусочка мяса.

Затем проговаривает: "Я, как казах, четыре возьму".

Завернув конину в блин, он заявляет: "С праздником! С Масленицей!"

Голос за кадром добавляет фразу, которую часто можно услышать в эти дни в Казахстане: "Масленица құтты болсын!"

Видео моментально разлетелось по Казнету, собрав лишь положительные отзывы и поздравления. Комментаторы с гордостью отмечают, что рады жить в такой дружной стране.

  • Дома всегда отмечаем все наши национальные праздники. Дружим со всеми и это радует, объединяет. Чувство надежности и поддержки ощущается!
  • Хорошая идея, еще корейскую морковку сверху и полный интернационал будет.
  • Русские казахи и казахские русские. Поэтому у нас мир! Общая культура, общая кухня.
  • Я бы от такого блина не отказалась.
  • Вот такой Казахстан я люблю.
  • А какой вкусный блин! С Масленицей, дорогие казахстанцы.
  • Желаю мира нашей стране, дружбы и согласия.
  • Поэтому нас и называют дружественный, гостеприимный, многонациональный Казахстан!
  • Классная казахская Масленица! Так же сделаю, құтты болсын! Рахмет!
  • Самый вкусный блин, наш казахстанский.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 10:56

Ранее мы рассказывали о секретном ингредиенте, который сделает блины в 10 раз вкуснее. Также врач-эндокринолог Екатерина Казачкова уже заявляла о самых вредных начинках блинов, а также их полезных альтернативах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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