Моргенштерн вышел из рехаба и заявил, что понял причины своей зависимости

В Instagram он опубликовал ряд снимков и написал большой пост о том, как у него получилось бросить пить и принимать препараты.

Также Моргенштерн выразил благодарность клинике, которую назвал своим домом.

Поклонники поддержали артиста в комментариях:

– Красава, Бро!! В добрый путь! Любим тебя!

– Спасибо тебе за то, что набрался сил и сделал этот шаг. Ты молодец!

– В тебя верили все! И ты справился! Легенда!

– Спасибо, что продвигаешь трезвый образ жизни! Сейчас это действительно модно и продлевает жизнь.

– Молодец Алишер, ты сделал большую работу вперед к новым подвигам.