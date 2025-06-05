Моргенштерн вышел из рехаба и заявил, что понял причины своей зависимости
В Instagram он опубликовал ряд снимков и написал большой пост о том, как у него получилось бросить пить и принимать препараты.
"Сюжетная арка "Рехаб" подошла к концу. Помню, как в январе лечу после тайского концерта в Израиль. 12 часов в воздухе. Пью по очереди все возможные коктейли "напоследок". Между стаканами – таблетки, чтоб уж по полной "напоследок". В голове мысли: "Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше". А в итоге – почти пять месяцев. Не буду разжевывать, каким наивным оказался мой план… Скажу коротко: вместо "бросить пить" – я начал жить. Вместо "прийти в норму" – пришел к себе. Понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять. А пять месяцев – вообще не срок, а всего лишь первый маленький шаг. Но самый важный", – подписал пост рэпер.
Также Моргенштерн выразил благодарность клинике, которую назвал своим домом.
"Арка трезвости открыта, следим за развитием сюжета", – резюмировал пост рэпер.
Поклонники поддержали артиста в комментариях:
– Красава, Бро!! В добрый путь! Любим тебя!
– Спасибо тебе за то, что набрался сил и сделал этот шаг. Ты молодец!
– В тебя верили все! И ты справился! Легенда!
– Спасибо, что продвигаешь трезвый образ жизни! Сейчас это действительно модно и продлевает жизнь.
– Молодец Алишер, ты сделал большую работу вперед к новым подвигам.
Ранее сообщалось, что Алишер Моргенштерн пытается начать жизнь с чистого листа: лег в рехаб, свел татуировки с лица и анонсировал мировой тур. В списке концертов оказался 41 город. В том числе Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон, Тель-Авив, Токио, Осло и даже Сидней.