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Культура и шоу-бизнес

Моргенштерн вышел из рехаба и заявил, что понял причины своей зависимости

Моргенштерн вышел из рехаба, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 07:09 Фото: Instagram/morgen_shtern
Популярный рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, заявил, что вышел из реабилитационной клиники, где провел последние пять месяцев, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал ряд снимков и написал большой пост о том, как у него получилось бросить пить и принимать препараты.

"Сюжетная арка "Рехаб" подошла к концу. Помню, как в январе лечу после тайского концерта в Израиль. 12 часов в воздухе. Пью по очереди все возможные коктейли "напоследок". Между стаканами – таблетки, чтоб уж по полной "напоследок". В голове мысли: "Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше". А в итоге – почти пять месяцев. Не буду разжевывать, каким наивным оказался мой план… Скажу коротко: вместо "бросить пить" – я начал жить. Вместо "прийти в норму" – пришел к себе. Понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять. А пять месяцев – вообще не срок, а всего лишь первый маленький шаг. Но самый важный", – подписал пост рэпер.

Также Моргенштерн выразил благодарность клинике, которую назвал своим домом.

"Арка трезвости открыта, следим за развитием сюжета", – резюмировал пост рэпер.

Поклонники поддержали артиста в комментариях:

– Красава, Бро!! В добрый путь! Любим тебя!

– Спасибо тебе за то, что набрался сил и сделал этот шаг. Ты молодец!

– В тебя верили все! И ты справился! Легенда!

– Спасибо, что продвигаешь трезвый образ жизни! Сейчас это действительно модно и продлевает жизнь.

– Молодец Алишер, ты сделал большую работу вперед к новым подвигам.

Ранее сообщалось, что Алишер Моргенштерн пытается начать жизнь с чистого листа: лег в рехаб, свел татуировки с лица и анонсировал мировой тур. В списке концертов оказался 41 город. В том числе Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон, Тель-Авив, Токио, Осло и даже Сидней.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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