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Мир

Самолет экстренно сел в американском аэропорту из-за горящего двигателя

самолет загорелся во время взлета в американском аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 21:36 Фото: pixabay
Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News со ссылкой на представителей компании, самолет направлялся в город Индианаполис, однако на взлете столкнулся с птицей.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, речь идет о самолете Boeing 767.

На видео, циркулирующих в социальной сети X (бывшая Twitter), видно, как самолет горит в воздухе.

"Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти около 8:07. По данным администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, о пострадавших не сообщалось", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 46 человек погибли в результате крушения военного самолета в Судане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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