Самолет экстренно сел в американском аэропорту из-за горящего двигателя

Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News со ссылкой на представителей компании, самолет направлялся в город Индианаполис, однако на взлете столкнулся с птицей.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, речь идет о самолете Boeing 767.

На видео, циркулирующих в социальной сети X (бывшая Twitter), видно, как самолет горит в воздухе.

"Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти около 8:07. По данным администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, о пострадавших не сообщалось", – говорится в сообщении.

FedEx Boeing 767 (FX3609 - N178FE) hit a bird on departure according to the pilot from EWR -Newark this morning causing an engine fire. The aircraft returned safely back to EWR. ✈️ 🐦 🔥



Audio via @liveatc and video via @BNODesk pic.twitter.com/hOhJMzDoVn — Thenewarea51 (@thenewarea51) March 1, 2025

Ранее сообщалось, что 46 человек погибли в результате крушения военного самолета в Судане.