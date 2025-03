Самолет экстренно сел в американском аэропорту из-за горящего двигателя

По информации NBC News со ссылкой на представителей компании, самолет направлялся в город Индианаполис, однако на взлете столкнулся с птицей.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, речь идет о самолете Boeing 767.

На видео, циркулирующих в социальной сети X (бывшая Twitter), видно, как самолет горит в воздухе.

FedEx Boeing 767 (FX3609 - N178FE) hit a bird on departure according to the pilot from EWR -Newark this morning causing an engine fire. The aircraft returned safely back to EWR. ✈️ 🐦 🔥



Audio via @liveatc and video via @BNODesk pic.twitter.com/hOhJMzDoVn