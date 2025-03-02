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Мир

Жительнице Канады в глаз имплантировали зуб для восстановления зрения

Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 12:17 Фото: freepik
Необычную операцию для восстановления зрения провели в Канаде, где женщине имплантировали в глаз зуб, сообщает Zakon.kz.

Операция подразумевает прикрепление зуба к передней части глазного яблока, заявили на канадском телеканале CTV News со ссылкой на источники.

Отмечается, что уникальная операция уже проводилась в других странах, но для Канады это произошло впервые.

"Эта операция восстанавливает прозрачность в передней части глаза", – говорит хирург и офтальмолог Грег Молони – один из врачей, проводивших операцию.

Сначала у 74-летней пациентки удалили зуб. После вырезали отверстие для пластиковой линзы и пришили его к внутренней стороне щеки женщины на три месяца. Это нужно было для того, чтобы зуб нарастил слой поддерживающей ткани.

Использование именно зубов для такого рода операций врачи объясняют их хорошей приживаемостью на передней части глаза. При этом организм отторгает любой синтетический материал в глазу.

Операция прошла успешно. Женщина благополучно восстанавливается, уточнили в издании.

Ранее в Лос-Анджелесе ветеринары рассказали трогательную историю спасения семимесячного щенка, который съел десятки вещей своих хозяев, в том числе 24 носка.

Андрей Дюсупов
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