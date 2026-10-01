Врачи сотворили чудо, спасая алматинца с осколком камня в глазу
Фото: pexels
Алматинские врачи провели уникальную операцию и спасли зрение молодому человеку, пострадавшему во время работы. В глаз пациента на высокой скорости влетел осколок камня, пробив несколько оболочек, сообщает Zakon.kz.
Об этом 1 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Управления общественного здоровья города. По данным медиков, тяжелую травму мужчина получил во время работы: он разбивал камень кувалдой, когда отколовшийся фрагмент на высокой скорости отлетел прямо в лицо.
Повреждения оказались крайне серьезными – пострадали роговица, хрусталик, радужка и глубокие структуры глаза.
Врачам ЦГКБ Алматы предстояла ювелирная работа: офтальмологи поэтапно восстанавливали структуры глаза, спасая пациенту зрение.
"Травма оказалась крайне тяжелой: осколок камня глубоко проник внутрь глаза. Мы провели сложную многоэтапную операцию: ушили роговицу, удалили травматическую катаракту, зафиксировали хрусталик, выполнили пластику радужки и витрэктомию. Во время операции обнаружили и удалили осколок, после чего ввели силиконовое масло, чтобы сохранить структуру глаза", – отметила заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абдраимова.
Ранее обычный визит пациента в больницу обернулся шокирующим открытием: медики обнаружили в его теле десятки металлических предметов, один из которых находился в оболочке сердца.
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