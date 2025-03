Тысячи японцев экстренно покидают дома из-за крупного пожара

Согласно данным издания Arab News, это самый крупный пожар с 1992 года.

Власти заявили, что около 1,2 тыс. человек нашли убежище в эвакуационных центрах. Около 2 тыс. жителей города уехали к друзьям и родственникам.

В социальных сетях распространяются фотографии и видео с места пожара.

🔥 A #wildfire in northeastern #Japan burns at least 84 buildings, forcing 2,000 residents to evacuate



🚒 Military helicopters are mobilized to fight the blaze as panicked locals flee pic.twitter.com/49JMvTEbbv