Тысячи японцев экстренно покидают дома из-за крупного пожара

Более 1200 га леса охватил крупный пожар в Японии. Местные жители в панике покидают свои дома, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Arab News, это самый крупный пожар с 1992 года.

"Тысячи людей были эвакуированы из города Офунато, поскольку крупнейший за последние три десятилетия лесной пожар не утихает", – говорится в сообщении.

Власти заявили, что около 1,2 тыс. человек нашли убежище в эвакуационных центрах. Около 2 тыс. жителей города уехали к друзьям и родственникам.

В социальных сетях распространяются фотографии и видео с места пожара.

🔥 A #wildfire in northeastern #Japan burns at least 84 buildings, forcing 2,000 residents to evacuate



🚒 Military helicopters are mobilized to fight the blaze as panicked locals flee pic.twitter.com/49JMvTEbbv — News.Az (@news_az) February 27, 2025

Ранее крупный пожар потушили на одном из зерновых складов в Семее.