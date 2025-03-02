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Мир

Тысячи японцев экстренно покидают дома из-за крупного пожара

пожар в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 19:09 Фото: pixabay
Более 1200 га леса охватил крупный пожар в Японии. Местные жители в панике покидают свои дома, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Arab News, это самый крупный пожар с 1992 года.

"Тысячи людей были эвакуированы из города Офунато, поскольку крупнейший за последние три десятилетия лесной пожар не утихает", – говорится в сообщении.

Власти заявили, что около 1,2 тыс. человек нашли убежище в эвакуационных центрах. Около 2 тыс. жителей города уехали к друзьям и родственникам.

В социальных сетях распространяются фотографии и видео с места пожара.

Ранее крупный пожар потушили на одном из зерновых складов в Семее.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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