Пожар в Семее охватил площадь в 1600 квадратных метров

Фото: скриншот видео

1 марта в Семее разгорелся пожар на одном из зерновых складов, расположенных по улице А. Чехова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь потушили на площади 1600 кв. м. Как уточняется, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что крупный пожар полыхнул на одном из зерновых складов в Семее.

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