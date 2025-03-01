Пожар в Семее охватил площадь в 1600 квадратных метров
Фото: скриншот видео
1 марта в Семее разгорелся пожар на одном из зерновых складов, расположенных по улице А. Чехова, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь потушили на площади 1600 кв. м.
Как уточняется, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что крупный пожар полыхнул на одном из зерновых складов в Семее.
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