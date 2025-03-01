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Происшествия

Пожар в Семее охватил площадь в 1600 квадратных метров

пожар в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 00:39 Фото: скриншот видео
1 марта в Семее разгорелся пожар на одном из зерновых складов, расположенных по улице А. Чехова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь потушили на площади 1600 кв. м.

Как уточняется, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что крупный пожар полыхнул на одном из зерновых складов в Семее.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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