Пожар произошел в пассажирском электропоезде, который следовал из России в Казахстан

Фото: pixabay

В пассажирском электропоезде, который следовал из российского Петухова в Петропавловск, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 35 пассажиров не пострадали. "Сегодня на станции Кондратовка в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области произошло задымление под пассажирским электропоездом на маршруте Петухово РФ – Петропавловск. В поезде находились 35 человек, но благодаря оперативности дым на вагоны не распространился. Причина – возгорание двигателя колеса в одном из вагонов", – заявили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, эвакуация людей не понадобилась. Проводится охлаждение двигателя. 1 марта текущего года на железнодорожном переезде станции Тендык в Атырауской области по вине водителя грузового автомобиля произошло столкновение с грузовым поездом. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов, пострадали три человека.

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