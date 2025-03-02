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Мир

Пожар произошел в пассажирском электропоезде, который следовал из России в Казахстан

пожар в поезде, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 23:31 Фото: pixabay
В пассажирском электропоезде, который следовал из российского Петухова в Петропавловск, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 35 пассажиров не пострадали.

"Сегодня на станции Кондратовка в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области произошло задымление под пассажирским электропоездом на маршруте Петухово РФ – Петропавловск. В поезде находились 35 человек, но благодаря оперативности дым на вагоны не распространился. Причина – возгорание двигателя колеса в одном из вагонов", – заявили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, эвакуация людей не понадобилась. Проводится охлаждение двигателя.

1 марта текущего года на железнодорожном переезде станции Тендык в Атырауской области по вине водителя грузового автомобиля произошло столкновение с грузовым поездом. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов, пострадали три человека.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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