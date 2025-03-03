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Мир

В Иране арестовали певицу за выступление перед мужчинами

Певица, микрофоны, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 05:36 Фото: pixabay
В столице Ирана Тегеране арестовали певицу по обвинению в организации несанкционированного концерта, где она была единственной выступающей женщиной в присутствии мужчин, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 1 февраля адвокат задержанной Хивы Сейфизаде сообщил государственным СМИ, что его "клиент и остальные члены группы освобождены под залог. Под стражей остается только организатор концерта.

27-летняя Сейфизаде была взята под стражу 27 февраля во время концерта на площадке Emarat Rooberoo в столице страны Тегеране.

Здание расположено в центре Тегерана, в художественном центре города, районе, заполненном кафе, галереями и театрами. Через дорогу от Emarat Rooberoo находится главный театр Тегерана, где часто проводятся мероприятия.

Несмотря на то, что сольные певицы и диджеи часто выступают на этих площадках, иранский закон запрещает женщинам выступать сольно перед аудиторией, включающей мужчин, и позволяет им петь только в составе группы.

В декабре в стране аналогичным образом арестовали женщину после того, как она разместила на YouTube видео, на котором она поет без хиджаба.

Ранее появилась информация, что импичмент объявили министру экономики и финансов Ирана.

Аксинья Титова
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