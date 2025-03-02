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Мир

Импичмент объявили министру экономики и финансов Ирана

министру экономики и финансов Ирана объявили импичмент, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 19:30 Фото: wikipedia
Во время открытого заседания в присутствии президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана иранский Меджлис объявил импичмент министру экономики и финансов Абдольнасеру Хеммати, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Al Jazeera со ссылкой на председателя законодательного органа Мохаммада Багера Галибафа, за отстранение министра от должности высказались 182 из 273 парламентариев, присутствовавших на заседании. Отмечается, что до начала голосования Хеммати предоставили возможность выступить в свою защиту с 30-минутной речью.

Издание уточняет, что по иранскому законодательству в течение следующих трех месяцев этот пост может занимать временно исполняющий обязанности министра. До окончания этого срока президент должен представить Меджлису новую кандидатуру.

Иранский парламент запустил процедуру импичмента Хеммати 19 февраля. Основной причиной называется рекордное падение рыночного курса национальной валюты.

Ранее сообщалось, что в Иране хотят снять фетву о запрете ядерного оружия.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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