В Кыргызстане уничтожена террористическая ячейка, планировавшая атаки на чиновников и спецслужбы

30 сторонников подпольной террористической ячейки задержали в Кыргызстане. Ее деятельность координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

По версии следствия, подозреваемые проводили так называемые "сходки", где пропагандировали радикальную идеологию. Там же собирали деньги для финансирования террористической деятельности.

"Основной целью данной радикальной группы являлось совершение "джихада" против конституционного строя страны, а также планирование теракций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов", – уточнили в ГКНБ 5 марта 2025 года.

Кроме того, у одного из членов группы изъята видеоинструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства.

26 февраля сообщалось, что в Кыргызстане задержали казахстанца, подозреваемого в совершении двойного убийства несколько лет назад.